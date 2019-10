Eurolega, Messina cade all'inizio della conferenza

Una sedia posizionata male ha tratto in inganno Ettore Messina che, all'inizio della conferenza successiva alla vittoria dell'Olimpia sul campo del Panathinaikos, è caduto, sparendo per un istante dietro la scrivania. Niente di preoccupante, il coach di Milano è stato aiutato e si è subito rialzato. Un contrattempo che non gli ha tolto il sorriso dopo una vittoria così prestigiosa come quella ad Atene in Eurolega.