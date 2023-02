Eurolega: l’Olimpia batte la Stella Rossa, al Forum è 74-68

BASKET

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Messina contro i serbi di Ivanovic, che perdono la quarta gara di fila

Seconda vittoria consecutiva in 48 ore in Eurolega per l’Olimpia Milano, che al Forum batte anche la Stella Rossa per 74-68 nel match valido per la 23a giornata. Il primo quarto si caratterizza per i ritmi blandi, ma le due formazioni si battono colpo su colpo. Qualche errore di troppo in difesa per i padroni di casa, che a inizio partita concedono un canestro dopo aver fallito un tiro libero. Tuttavia, i ragazzi di Ettore Messina gestiscono bene il massimo vantaggio di +5 e portano a casa un parziale di 22-18. Nel secondo periodo l’Olimpia inizia a mettere altri punti tra sé e la squadra di Ivanovic, raggiungendo un confortante +16 a meno di due giri d’orologio dall’intervallo e approcciando il secondo tempo con un punteggio di 45-32, grazie agli ispirati Shabazz Napier e Johannes Voigtmann. Il terzo quarto vede un maggiore ritmo in attacco dei serbi, mentre Milano vede i fantasmi del recente periodo no con una crescente prevedibilità in attacco, nonostante ciò si va agli ultimi 10 minuti sul 59-49. L’ultimo periodo vede la Stella Rossa portarsi pericolosamente a -4 (72-68), tuttavia Devon Hall e Voigtmann prendono però per mano i loro e confezionano la seconda vittoria consecutiva in Europa per gli italiani. È però Ben Bentil (Stella Rossa) il miglior giocatore del match, con 17 punti e 7 rimbalzi. L’Olimpia, che ha ritrovato fiducia e sicurezza, si porta così a otto successi, agganciando momentaneamente l’Asvel e il Panathinaikos al terzultimo posto. Mentre la Stella Rossa incassa la quarta sconfitta di fila e rischia di essere sorpassata dalla Virtus Bologna, impegnata domani proprio contro i francesi di Villeurbanne.