Eurolega: la Virtus torna a sorridere, battuto 88-84 il Partizan

EUROLEGA

La formazione di Banchi rimonta nel finale i serbi e conferma il terzo posto in classifica

© italyphotopress Vittoria fondamentale in Eurolega per la Virtus Bologna, che dopo due ko di fila torna a sorridere grazie all'88-84 rifilato al Partizan. V Nere avanti per tre quarti di gara, poi i serbi sembrano rimontare: alla fine, la formazione di Banchi, che conferma con questo successo il terzo posto in classifica, la ribalta grazie ad Abass e Belinelli. L'ex San Antonio mette a referto 20 punti, gli stessi realizzati da Iffe Lundberg.

La Virtus vede da vicino un'altra beffa ma stavolta, grazie a Lundberg e Belinelli, centra la sua sedicesima vittoria in Eurolega, fondamentale per confermarsi al terzo posto: 88-84 sul Partizan. Match di assoluta intensità e sostanziale equilibrio quello tra le V Nere e gli uomini di Obradovic, al netto di uno strappo finale da parte dei serbi che spaventa i padroni di casa. Dopo 10 minuti è 19-19, mentre all'intervallo lungo i padroni di casa sono sul +4 (35-31), un vantaggio che rimane invariato anche ad un quarto dalla fine, quando il tabellone recita 62-58.

Proprio all'alba dell'ultimo periodo, arrivano le difficoltà per Bologna, con il Partizan che trova efficacia trascinato dall'ex Olimpia Kevin Punther (top scorer a fine serata con 22 punti). Il momento peggiore è sull'81-79 per gli ospiti, ma proprio in quel momento emergono i campioni della Virtus: Lundberg e Belinelli. Il danese segna una tripla a 35 secondi dalla fine che vale il sorpasso (82-81), l'ex San Antonio, insieme ad Abass (che non sbaglia neanche un tiro), certifica la vittoria per la formazione di Banchi, ora sola al terzo posto dietro Barcellona e davanti a Panathinaikos, Monaco e Fenerbahce. Beffa, invece, per il Partizan di Obradovic, che non riesce ad agganciare la zona play-in e resta undicesimo con due partite di vantaggio sull'Olimpia.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-PARTIZAN MOZZART BET BELGRADO 88-84

(19-19, 35-31, 62-58)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12 (3/4 da 2, 1/3, 3/4 tl), Belinelli 20 (1/1, 5/13, 3/3 tl), Shengelia 8 (2/2, 1/2, 1/2 tl), Hackett 7 (1/3, 1/4, 2/2 tl), Dunston 7 (3/5 da 2, 1/2 tl), Lundberg 20 (6/6, 2/4, 2/3 tl), Pajola 3 (1/1 da 2, 1/2 tl), Dobric 0, Mickey 4 (2/6 da 2), Abass 7 (1/1, 1/1, 2/2 tl). N.e.: Polonara, Zizic. All.: Banchi

Partizan Mozzart Bet Belgrado: Smith 6 (3/4 da 2), Avramovic 16 (3/3, 3/5, 1/2 tl), Smailagic 6 (2/2 da 2, 2/4 tl), Ponitka 0, Caboclo 0, Leday 0, Koprivica 4 (2/3 da 2), Punter 22 (4/10, 3/4, 5/5 tl), Nunnally 18 (3/5, 3/4, 3/3 tl), Dozier Jr 10 (5/7 da 2), Kaminsky 2 (1/3 da 2). N.e.: Andjusic. All.: Obradovic