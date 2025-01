Eurolega: la Virtus soffre ma piega 76-74 il Baskonia

Esattamente come all'andata, vale a dire nel finale e dopo un ultima parte di gara da thriller cinematografico, la Virtus Bologna supera il Baskonia, stavolta per 76-74, con Ivanovic che batte per la seconda volta la sua ex squadra. Alla Segafredo Arena, le V Nere non partono benissimo, ma nella fase centrale di gara blindano la difesa. Gli spagnoli partono col 20-14 di fine primo quarto e poi salgono sul 34-28, ma da lì in poi i padroni di casa chiudono quasi ogni varco, trovando allo stesso tempo efficacia in attacco. All'intervallo è ancora avanti la squadra ospite, ma solo di un punto (38-37) ed è nella ripresa che si concretizza il capolavoro della Virtus.