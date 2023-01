Eurolega: la Virtus Bologna vince contro il Panathinaikos e insegue le Final Eight

BASKET EUROLEGA

Nona vittoria in Europa per la squadra di Scariolo, greci sconfitti 74-64

La Virtus Bologna vince contro il Panathinaikos nel 20esimo turno di Eurolega. Gli emiliani superano i greci 74-64 e siglano la nona vittoria stagionale. Un primo tempo dominato soprattutto grazie a una grande intensità difensiva. Nel terzo periodo rientrano i biancoverdi, ma Teodosic e compagni chiudono la partita con un sontuoso quarto periodo. Sedici punti e 7 assist per Shengelia. Per gli ospiti non bastano i 15 di Wolters.

Nona vittoria stagionale in Eurolega per la Virtus Bologna. Nel 20esimo turno la squadra di Scariolo vince 74-64 contro i greci del Panathinaikos. Una buona partenza per la Virtus, che segna tanto e muove bene la palla sotto il segno di Teodosic e Shengelia. Il georgiano (7 punti e 4 assist nel quarto) si mette in luce soprattutto nel parziale di 6-0, che ferma il tabellino sul 18-9. Un primo periodo dominato da Bologna, brava a limitare i greci dall’arco. Canovaccio analogo anche a inizio secondo periodo: parziale di 7-0 con una difesa solidissima e un attacco dinamico e veloce. Al secondo time-out chiamato da Radonjic il risultato recita 27-13 in favore della Segafredo. Gli ospiti reagiscono, iniziando a far funzionare il tiro da 3 (tre triple consecutive), e dimezzano lo svantaggio. I rientri sul parquet di Hackett e Teodosic ridanno nuova linfa alla squadra di Scariolo, che trova molti punti in contropiede e chiude il primo tempo davanti, sul 43-30. All’uscita dagli spogliatoi meglio i greci, trascinati da Wolters con un mini-parziale di 5-0. La Virtus segna un solo punto nei primi 5 minuti, e ci pensano ancora una volta Hackett e Shengelia a tenere a galla (e in vantaggio) la squadra. I padroni di casa mollano un po’ l’intensità difensiva tenuta nel primo tempo e i biancoverdi rientrano sul 55-51 a fine terzo quarto (21 punti segnati nel periodo). Con la tripla di Ponitka il Panathinaikos passa in vantaggio per la prima volta nel quarto periodo (57-55), ma nel momento più difficile della Virtus sale in cattedra ancora una volta Milos Teodosic. L’ex Clippers realizza una serie di liberi pesantissima, che riporta in vantaggio gli emiliani. Ospiti che si spengono e subiscono un parziale di 14-0, decisivo per il risultato finale. Vince la Segafredo 74-64 e continua a sognare nell’obiettivo Final Eight. La Virtus tornerà in campo in Eurolega il 27 gennaio, in trasferta, contro il Bayern Monaco.