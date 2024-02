Eurolega: la Virtus Bologna lotta ma cede 81-78 al Monaco

BASKET

Le Vu Nere perdono in casa dopo una bella reazione nel secondo tempo e vengono agganciati in classifica dagli ospiti. Non bastano i 21 punti di Belinelli

© Virtus Bologna X La ventiseiesima giornata di Eurolega non sorride alla Virtus Bologna, che viene sconfitta in casa dal Monaco con il punteggio di 81-78 e subisce l'aggancio in classifica dei monegaschi. Dopo lo svantaggio di dieci lunghezze all'intervallo, Belinelli (21 punti totali) trascina i suoi fino al -1 nel terzo quarto, dopodiché nel quarto periodo gli emiliani trovano il vantaggio con Polonara e Shengelia ma cedono nel minuto finale.

LA PARTITA

I padroni di casa non iniziano nel migliore dei modi, con i monegaschi che riescono a chiudere la prima frazione di gioco con cinque punti di vantaggio. Nel secondo quarto sono ancora gli ospiti ad avere la meglio, prendendo il controllo del match fino all'intervallo lungo (complice la grande prestazione di Loyd), che giunge sul 35-45 nonostante un ottimo finale di Belinelli. L'ex Spurs apre le porte alla rimonta della Virtus grazie a due triple in apertura del terzo periodo, poi trascina i suoi fino al -1 ma è Jaiteh a ristabilire un distacco di sei punti al termine dei trenta minuti. I bolognesi si avvicinano nuovamente nell'ultimo quarto e trovano il sorpasso a 5’ dalla fine con la tripla di Polonara, James riporta sul +4 Monaco e Belinelli mette la tripla del provvisorio 74-74. Shengelia mette i cinque liberi che portano avanti i padroni di casa ad un minuto dalla sirena. I secondi finali non sorridono però alla squadra allenata da Banchi, che non riesce ad incidere con i tentativi di Lundberg e cede 81-78. Con questo successo Monaco raggiunge a quota sedici vittorie proprio gli emiliani. Non bastano i 21 punti di Belinelli, mentre il top scorer del match risulta Loyd con 24.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Monaco Basket 78-81 (16-21, 35-45, 54-60, 78-81)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7 (2/3 da 2, 0/4 da 3, 3/4 tl), Lundberg 15 (4/7 da 2, 2/6 da 3, 1/2 tl), Belinelli 21 (3/6 da 3, 5/9 da 3, 0/1 tl), Pajola 1 (0/1 da 2, 0/1 da 3, 1/2 tl), Dobric 2 (1/1 da 2), Shengelia 12 (3/4 da 2, 0/3 da 3, 6/9 tl), Hackett 0 (0/2 da 2, 0/1 da 3), Mickey 10 (2/3 da 2, 1/1 da 3, 3/3 tl), Polonara 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Zizic n.e, Dunston 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Abass 0 (0/1 da 3). All.Banchi

Monaco Basket: Okobo 9 (2/3 da 2, 5/5 tl), Loyd 24 (3/4 da 2, 4/7 da 3, 6/7 tl), Blossomgame 5 (1/2 da 2, 1/2 da 3), Brown 1 (0/1 da 2, 1/2 tl), Diallo 8 (2/4 da 2, 1/2 da 3, 1/4 tl), Cornelie n.e, Jaiteh 7 (2/6 da 2, 3/6 tl), Walker n.e, Motiejunas 4 (2/3 da 2, 0/2 da 3), Ouattara 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3), Hall 2 (1/1 da 2), James 21 (6/10 da 2, 1/7 da 3, 6/6 tl). All.Obradovic