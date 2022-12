Eurolega: la Virtus Bologna cade in casa del Baskonia

EUROLEGA

La squadra di Scariolo viene sconfitta 90-79 dai baschi, dopo due vittorie consecutive in Europa

© twitter Si ferma a due vittorie consecutive la striscia positiva della Virtus Bologna, che viene sconfitta 90-79 dal Baskonia nella 15a giornata di Eurolega. Un brutto primo tempo per la Virtus (45-31), con tanti errori al tiro e numerose palle perse. I baschi creano il divario nel secondo quarto, approfittando dei tanti errori sotto canestro dei rivali. Nel secondo tempo si accendono Shengelia e Belinelli, ma Marinkovic (22 punti) è micidiale dall'arco.

Dopo due vittorie consecutive, cade la Virtus nella 15a giornata di Eurolega: i ragazzi di Scariolo vengono sconfitti 90-79 dal Baskonia. Inizio partita con tanti errori da parte di entrambe le squadre, che mostrano percentuali basse al tiro sia dentro che fuori dall’arco. La Virtus soffre le accelerazioni di Henry e fatica a trovare il canestro coi suoi due lunghi Shengelia e Jaiteh, il Baskonia gestisce meglio le palle perse dalla squadra di Scariolo e chiude il primo quarto davanti (17-14). Nel secondo quarto i baschi mettono il turbo, con il tiro da tre che inizia a funzionare, nonostante la defezione di Howard. Tra le fila dei bolognesi Belinelli non riesce ad entrare in ritmo e i padroni di casa prendono il largo, cavalcando gli errori avversari e mettendo in campo un ritmo forsennato (parziale di 11-0). La squadra di Peñarroya chiude il primo tempo con un vantaggio di 14 punti (45-31). Male invece la Virtus, con un terribile 6/21 da due punti.

All’inizio del secondo tempo Bologna prova a mettere in moto Shengelia, con tanto lavoro in post. Il Baskonia però continua a viaggiare ad un ritmo più alto e soprattutto ad avere migliori percentuali da 3. Divario ampio tra i due quintetti, che arriva a toccare le 20 lunghezze dopo 27’ di gioco (63-43). Reazione d’orgoglio della Segafredo che con un parziale di 8-0 riesce a chiudere il terzo quarto sul 63-51. Tornano di una sola cifra i punti di distacco all’inizio del quarto periodo, grazie alla tripla in sospensione di Belinelli. Alla guardia ex NBA però rispondono, sempre dalla lunga distanza, Marinkovic e Diez, ispiratissimi. Bologna prova a rientrare con un’ottima giocata di Mannion, ma la squadra di casa tiene gli emiliani sempre a debita distanza e gestisce le energie fino in fondo. Termina 90-79. Arriva dunque la nona sconfitta stagionale in Eurolega per la Virtus. Venerdì 30 dicembre la prossima sfida (casalinga) contro il Fenerbahçe.