Eurolega: l'Olimpia vince ancora, battuto l'Asvel di Pozzecco

EUROLEGA

Quarto successo di fila in tutte le competizioni per Milano, che si impone 84-61 sui francesi

Eurolega, Milano non sbaglia contro Pozzecco





























































L'Olimpia vince ancora: nella quindicesima giornata di Eurolega, la formazione di Messina si impone 84-61 al Forum contro l'Asvel di Pozzecco e centra il quarto successo di fila in tutte le competizioni. Partita senza storia: i campioni d'Italia allungano nella fase centrale di gara, andando all'intervallo lungo sul +10 (46-36) e chiudendo i giochi prima dell'ultimo quarto. I protagonisti del match sono Melli, che realizza 17 punti, e Shields (13).

Milano continua a vincere: è il quarto successo di fila tra campionato ed Eurolega, dove arriva un successo mai in discussione contro l'Asvel di Pozzecco. Al Forum finisce 87-72 per i campioni d'Italia, che allungano nella parte centrale di gara e chiudono con largo anticipo la partita. Se dopo i primi 10 minuti il vantaggio è di un solo punto (22-21), il 24-15 del secondo periodo permette agli uomini di Messina di scappare via e di chiudere la prima metà di gara sul +10 (46-36). I padroni di casa, che ritrovano Billy Baron, allungano in maniera ancora più importante nel terzo quarto volando anche sul +23 (65-42), obbligando Pozzecco a chiamare timeout. Ogni tentativo da parte dei francesi di ritornare in partita viene prontamente respinto da Milano, che alla fine vince grazie ai 17 punti di un ritrovato Melli e ai 13 di Shields, oltre agli 11 di Poythress. L'Olimpia sale così a 6-9 di record, dando continuità ai successi delle ultime settimane. Appena 2-13, invece, lo score dell'Asvel, sempre più ultimo: nemmeno l'arrivo di Pozzecco ha cambiato la situazione nella squadra transalpina. Non c'è tempo per giore: tra 48 ore, ancora al Forum, arriverà il Panathinaikos.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-LDLC ASVEL VILLEURBANNE 84-61

(22-21, 46-36, 67-48)

EA7 Emporio Armani Milano: Melli 17 (4/4 da 2, 3/4 da 3), Flaccadori 5 (1/3 da 2, 1/3), Hall 4 (2/4 da 2), Shields 13 (1/1, 3/8, 2/2 tl), Voigtmann 11 (4/6 da 2, 1/3 da 3), Poythress 11 (5/6 da 2, 1/2 tl), Bortolani 3 (1/2 da 3), Tonut 5 (1/1 da 2, 1/3 da 3), Baron 3 (1/2 da 2, 1/1 tl), Kamagate 4 (2/4 da 2), Caruso 3 (1/1 da 3), Hines 5 (2/4 da 2, 1/2 tl). All.: Messina

LDLC Asvel Villeurbanne: Lee 10 (2/2 da 3, 4/4 tl), Lauvergne 12 (3/4, 1/2, 3/4 tl), Luwawu-Cabarrot 10 (2/5, 2/5), Fall 3 (1/2 da 2, 1/4 tl), Lighty 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Scott 6 (2/7 da 3), Kahudi 2 (1/4 da 2), Jackson 4 (1/2 da 3, 1/2 tl), De Colo 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Egbunu 4 (1/4 da 2, 2/6 tl). N.e.: Ndiaye, Yaacov. All.: Pozzecco