Eurolega: l'Olimpia risorge e batte il Monaco  

L'Olimpia Milano torna alla vittoria in Eurolega imponendosi in casa del Monaco e mettendo fine alla striscia negativa di quattro sconfitte consecutive. Al Salle Gaston Medecin, la formazione di Messina passa 71-65 in una serata in cui risultano decisivi il primo quarto (26-14) e l'avvio di ultimo periodo (8-0 con due triple di Rodriguez che chiude a 13 punti): un successo che vale l'aggancio al terzo posto di Olympiacos e Cska Mosca.