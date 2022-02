Eurolega: l'Olimpia mette la quinta e passa a Belgrado  

EUROLEGA

Milano si impone 63-57 in casa della Stella Rossa e si conferma terza in classifica: super Delaney da 18 punti

Non si ferma la corsa in Eurolega dell'Olimpia, che trova il quinto successo di fila e si conferma terza in classifica alle spalle di Real Madrid e Barcellona. A Belgrado, la formazione di Messina si impone 63-57 contro la Stella Rossa, che limita l'attacco di Milano nel primo quarto, poi Delaney (18 punti con 4/6 dall'arco), Bentil (12) e Ricci (10) accelerano nella fase centrale del match e tengono definitivamente a distanza i serbi.

Altra fatica, ma altra vittoria per l'Olimpia Milano, che trova il quinto successo di fila in Eurolega e il terzo in trasferta dopo Barcellona e Mosca grazie al 63-57 a Belgrado contro la Stella Rossa al termine di un match aperto fino alla fine. In avvio, la formazione di Messina riparte dai problemi offensivi registrati con lo Zalgiris: i primi punti, infatti, arrivano soltanto dopo più di 6 minuti effettivi, e a fine primo quarto sono appena 7, da parte di Bentil (5) e Rodriguez (2). Nel secondo, però, l'Armani si ricompone e raggiunge un vantaggio che si assesta sul +5 fino al canestro di Mitrovic a 3" dalla fine, che certifica il punteggio sul 26-23 in favore della formazione di Messina all'intervallo lungo.

La ripresa vede partire meglio dai blocchi gli ospiti, che si portano rapidamente sul 32-26 e costringono Radonjic al timeout. Il +6, tra le triple degli scatenati Hollins per la Stella Rossa e Bentil e Ricci per l'Olimpia, resiste anche a 10 minuti dalla fine, quando il tabellone dell'Hala Aleksandar Nikolic Hall recita 50-44 in favore dell'Armani, che nel quarto insiste e raggiunge anche la doppia cifra di vantaggio (55-45). La Stella Rossa prova a rifarsi sotto risalendo fino al -4 (58-54), poi ci pensa Malcom Delaney, 18 punti a fine match, a tenere definitivamente a distanza i serbi. Una vittoria che, però, porta anche la firma di Ben Bentil, 12 punti e 9 rimbalzi, e di Giampaolo Ricci, a quota 10. Sono 13, invece, quelli di Nikola Kalinic (espulso nel finale) e Austin Hollins per la Stella Rossa, che non riesce ad evitare il tredicesimo ko in ventuno partite. Lo score di Milano, invece, è di 15-6 dopo il quinto successo di fila, che consente a Messina di restare a contatto con Real Madrid e Barcellona.