Eurolega: l'Olimpia lotta ma cede in Turchia, Efes alle Final Four

I campioni in carica vincono in casa 75-70 e chiudono la serie sul 3-1, Milano è eliminata

L'Olimpia Milano lotta ma perde gara 4 in Turchia contro l'Anadolu Efes, abbandonando il sogno di disputare le Final Four di Eurolega. Al Sinan Erdem Sports Hall, i campioni in carica vincono 75-70, chiudendo la serie sul 3-1 e restando in corsa per la riconferma del titolo. La formazione di Messina parte male, trova la rimonta ma cede nel finale ai liberi di Singleton, Larkin e Micic. Inutili i 21 punti di Datome e la doppia doppia di Hines. Eurolega: Milano ko in gara 4, Efes alle Final Four di Eurolega





















L'Olimpia lotta, ma non basta: la formazione di Messina perde 75-70 in Turchia contro l'Anadolu Efes, che trionfa in gara 4, chiude la serie sul 3-1 e vola alle Final Four di Eurolega. L'avvio di Milano al Sinan Erdem Sports Hall è da incubo: 0-8 per i turchi nei primi 90 secondi, parziale che costringe Messina al timeout. La situazione non migliora anche per via di un super Pleiss, subito trascinatore: 16-4 per i padroni di casa nel corso del primo quarto, ma fortunatamente l'Olimpia riesce a ridurre i danni, chiudendo i 10 minuti di apertura sotto di 8 punti (19-11). Senza incisività dall'arco, gli ospiti recuperano smalto offensivo nel secondo periodo e, risalendo possesso per possesso, arrivano a chiudere la prima metà di gara avanti di un punto: 43-42.

Il rientro dall'intervallo lungo, però, segue la falsa riga del primo quarto: 18-9 di parziale e 56-48 in favore dei campioni d'Europa in carica, ma le triple di Rodriguez riportano Milano sul -4 (62-58). Nel quarto conclusivo, parte meglio l'Olimpia: nei primi 5 minuti, concede appena 4 punti, trovando invece con Datome, Rodriguez e Shields la rimonta. Il sogno di ritornare al Forum per gara 5, però, sfuma nel finale a causa dei troppi falli: Shields e Ricci mandano in lunetta Singleton, Larkin e Micic, che firmano a cronometro fermo il 75-70 finale. I detentori del titolo restano in corsa per il bis grazie ai 25 punti di uno scatenato Pleiss e ai 20 di Micic, mentre Messina è eliminato nonostante i 21 di uno strepitoso Gigi Datome e la doppia doppia di un Kyle Hines capace di mettere a referto 10 punti e 12 rimbalzi. Prestazione sotto canestro tanto importante quanto, purtroppo, inutile: Milano saluta l'Eurolega pagando l'imprecisione dall'arco (appena 9/32), mentre l'Efes vola alle Final Four.