Eurolega, impresa della Virtus Bologna: rimontato il Barcellona e successo per 80-75

BASKET

Le Vu Nere risalgono dal -12 e vincono una partita piena di emozioni. Decisivi Lundberg e Hackett

La notte magica della Virtus Bologna

















1 di 10 © IPA SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La 12a giornata di Eurolega vede opposte la seconda e la terza forza della competizione: tra la Virtus Bologna e il Barcellona la spuntano gli emiliani con il punteggio di 80-75, coronando una fantastica rimonta dopo essere stati sotto di dodici punti. Fondamentale il parziale di 12-2 in avvio del quarto quarto, che porta le Vu Nere avanti, poi ci pensano Hackett e un monumentale Lundberg (21 punti, 16 solo nel secondo tempo) a fissare il successo.

LA PARTITA

Sfida ad alta quota in Eurolega che vede protagonisti alla Virtus Segafredo Arena i catalani e gli emiliani, rispettivamente seconda e terza in classifica. Il match parte subito con un botta e risposta tra le due compagini: gli ospiti partono forte e vanno sul +7, le Vu Nere rimontano e vanno avanti di tre punti, poi nel finale del primo quarto arriva il nuovo allungo degli uomini di Grimau, che chiudono 18-24 con il contributo di due triple consecutive di Abrines. L'inerzia dell'incontro è dalla parte del Barcellona, che apre il gap prima dell'intervallo fino al +12, trascinato da Hernangomez. Al ritorno in campo la Virtus riesce a ricucire lo strappo fino al meno cinque, gli spagnoli si riportano sulle distanze di fine primo tempo ma la reazione del team di Banchi permette loro di riavvicinarsi e arrivare al minuto trenta sul 56-61, presenti più che mai nella partita. Gli ultimi dieci minuti si riaprono con un parziale di 12-2 (complice un ottimo Lundberg) che completa la fantastica rimonta emiliana e li porta avanti di cinque punti. Gli ospiti si avvicinano nuovamente per cercare il controsorpasso e lo trovano a un minuto dalla fine con la tripla di Satoransky, poi Hackett (grande partita la sua) riporta avanti la Virtus Bologna con due liberi e ci pensa di nuovo il numero uno (21 punti totali, di cui sedici nel solo secondo tempo) a mettere la tripla che decide l’incontro a 17’’ dalla fine e fissare il risultato finale sull’80-75, a compimento di una sfida incredibilmente emozionante. Lo score catalano in classifica cambia così sul 9-3, mentre quello degli emiliani sale sull’8-4, con un avvicinamento sostanziale agli avversari odierni dopo la grandissima vittoria e un terzo posto consolidato.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BARCELLONA 80-75 (18-24, 33-45, 56-61, 80-75 )

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10 (2/4 da 2, 2/2 da 3), Belinelli 8 (0/4 da 2, 1/3 da 3, 5/5 tl), Shengelia 14 (2/8 da 2, 2/5 da 3, 4/6 tl), Lundberg 21 (4/4 da 2, 4/7 da 3, 1/2 tl), Smith 0, Dobric 2 (1/4 da 2, 0/1 da 3), Mascolo 2 (1/3 da 2), Cacok 0, Hackett 14 (3/7 da 2, 2/5 da 3, 2/2 tl), Mickey 8 (4/6 da 2, 0/1 da 3, 0/2 tl), Dunston 1 (1/2 tl), Abass 0 (0/1 da 3). All.Banchi.

Barcellona: Da Silva 3 (1/2 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Pauli 0, Vesely 13 (6/9 da 2, 1/2 tl), Brizuela 9 (4/7 da 2, 0/1 da 3, 1/1 tl), Kalinic 7(2/3 da 2, 1/1 da 3), Satoransky 9 (3/4 da 2, 1/4 da 3), Hernangomez 15 (6/8 da 2, 0/1 da 3, 3/3 tl), Laprovittola 9 (1/4 da 2, 2/4 da 3, 1/2 tl), Abrines 6 (2/4 da 3), Parker 4 (0/1 da 2, 1/3 da 3, 1/2 tl), Ninaji n.e, Jokubaitis 0. All.Grimau