Eurolega: il Partizan vince a Bologna, terzo k.o. di fila per la Virtus

Avendo ormai poco da chiedere alla propria classifica di Eurolega, ancor di più dopo le ultime due sconfitte contro Monaco e Fenerbahçe, la Virtus Bologna ospita alla Segafredo Arena il Partizan Belgrado. Coach Ivanovic ha tenuto a sottolineare la combattività e l’atletismo dell’avversario nelle dichiarazioni della vigilia, con i serbi che si presentano in Italia con la rabbia agonistica di chi ha voglia di archiviare in fretta la sconfitta patita nel derby contro la Stella Rossa, tornando a puntare con decisione la zona play-in in Europa. Obradovic non ha però a disposizione Marinkovic, Ntilikina e Bosnjakovic, mentre le Vu Nere devono rinunciare a Clyburn e Zizic: subito presente in panchina invece il nuovo acquisto Justin Holiday (arrivato ieri). Il quarto d’apertura è giocato a viso aperto da ambo le squadre, con Shengelia e Pajola nel solito ruolo di trascinatori per i padroni di casa. Brown e Bonga tengono però in scia il Partizan, con la Virtus che riesce a toccare un massimo di +6 e chiudere quindi la frazione avanti 23-17. Un gap che gli ospiti cancellano completamente grazie a un parziale di 6-0 in avvio di secondo quarto, portandosi poi in vantaggio sul canestro di Carlik Jones (27-26). Ivanovic fa allora debuttare l’ex NBA Holiday, ma Cordinier gestisce male l’ultimo possesso del primo tempo e regala alla squadra di Belgrado il pallone che vale il +8: all’intervallo il tabellone recita infatti 44-36. Il Partizan scappa quindi sul +14 in avvio di ripresa, grazie all’ex virtussino Lundberg, dopo l’elettrico testa a testa tra Brown e Shengelia. Hackett e Morgan provano a limitare i danni, ma i serbi al quarto decisivo si presentano comunque con un vantaggio di 66-57. La Virtus però non vuole mollare e ricuce sul -4, sfruttando anche le tante palle perse dai serbi. Polonara colpisce al cuore la difesa avversaria, ma non basta. Il Partizan vince 81-71 e aggancia Real Madrid e Olimpia Milano in classifica. Terzo k.o. consecutivo invece per Bologna.