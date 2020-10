Eurolega: gioia all'overtime per Milano, Bayern ko  

BASKET EUROLEGA

Debutto da sogno per Milano in Eurolega. All'Audi Dome, l'Olimpia vince 81-79 contro il Bayern allenato da Andrea Trinchieri e inizia con una vittoria la sua campagna europea in un match in bilico fino all'ultimo e risolto soltanto all'overtime, dopo il 70-70 dei primi 40’. Nella formazione di Messina, brillano Delaney e Hines, autori rispettivamente di 17 e 16 punti. Esordio difficile per Datome: solo 5 punti e 3 rimbalzi per l'azzurro.

Partita equilibrata, quella di Monaco di Baviera, che si decide solo all'overtime in favore dell'Olimpia. Nel primo quarto, i due roster lottano punto su punto, con Milano, che si presenta all'Audi Dome priva degli esterni Micov e Punter, avanti dopo i primi 10' di un solo punto (15-14) grazie all'esperienza e all'ottimo avvio di Malcom Delaney. L'equilibrio persiste anche nel secondo parziale, terminato 17-17 ma con i tedeschi capaci, con un parziale di 4-0 nel finale di quarto, di riavvicinarsi a Milano, che conserva il minimo vantaggio (32-31) all'intervallo lungo.

Nel terzo quarto, il Bayern prova a cambiare la partita con il parziale di 6-0 che li porta dal 42-44 al 48-44. I tedeschi trovano anche il +4 (53-49), ma Milano risale fino al -1 (55-54). L'equilibrio si conferma tale anche nell'ultimo quarto, con la formazione di coach Trinchieri avanti per gran parte degli ultimi 10 minuti. Un ultimo sussulto, però, regala il 70-70 all'Olimpia, che prolunga il match fino all'overtime, nel quale è decisiva la tripla di Shields a pochi secondi dalla sirena finale: finisce 81-79 in favore della formazione di Messina, che gioisce e ringrazia la coppia d'oro formata da Malcom Delaney (17 punti, 4 rimbalzi e 8 assist) e Kyle Hines (16 punti, 4 rimbalzi e un assist). Serata difficile, invece, per Gigi Datome, in campo per poco più di 25 minuti, nei quali mette a referto solo 5 punti e 3 rimbalzi.