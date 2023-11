Eurolega: doppio turno da brividi, domani derby Virtus-Olimpia

LA SETTIMANA EUROPEA

Delicatissimo faccia a faccia tra Bologna e Milano, Messina non può più sbagliare. Per la Reyer ostacolo Vilnius, la Dolomiti aspetta Cluj

© IPA La settimana di basket europeo parlerà tanto italiano visto e considerato che gran parte dell'attenzione sarà focalizzata sul derby dell'8° turno di Eurolega, l'eterna sfida tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. Incroci insidiosi anche per le altre squadre del campionato di LBA, da Venezia a Trento e non solo, impegnate nei vari appuntamenti nelle coppe continentali.

MARTEDÌ 14 NOVEMBRE

L'Italia appassionata di basket si ferma perché alle 20:30 alla Virtus Segafredo Arena ci sarà la palla a due del derby tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. È il secondo confronto stagionale tra le due big della Serie A: il primo, andato in scena in Supercoppa, ha visto il successo delle Vu Nere che si presentavano alla sfida con il nuovo coach, Luca Banchi. In campo europeo, dopo la sconfitta al debutto contro Kaunas, la Virtus ha infilato un'ottima striscia di vittorie interrotta solo dal netto ko nell'ultima giornata contro il Real Madrid (record 5-2). Atmosfera diversa in casa Olimpia, pesantemente criticata per un gioco che non decolla e per i risultati che non arrivano. Anche se in Eurolega è reduce da una vittoria convincente ai danni del Valencia, nell'ultimo turno di campionato è arrivata l'allarmante sconfitta contro Scafati. Anche per questo Ettore Messina si gioca tanto: un'ulteriore caduta, per di più nel faccia a faccia con Bologna, potrebbe ulteriormente abbattere l'umore della squadra e complicare un percorso europeo già deficitario (record 2-5).

© IPA

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE

Saranno ben cinque le formazioni italiane impegnate in Europa a cominciare da Venezia che alle ore 18:00 affronterà i Wolves di Vilnius per il settimo turno di Eurocup. Entrambe sono in striscia positiva: tre vittorie di fila per i lettoni, due per l'Umana Reyer. Anche Trento sarà impegnata (ore 20:00) in Eurocup: per rimediare alla sconfitta di campionato contro Sassari andrà a caccia del successo tutt'altro che semplice da ottenere contro i rumeni del U-BT Cluj-Napoca, secondi nel Gruppo B.

La Bertram Yachts Tortona di Marco Ramondino si tuffa sulla Champions League per cercare di dimenticare le difficoltà in suolo italiano: con due sconfitte di fila in Serie A, il match contro l'Igokea (ultima nel Gruppo H, record 0-2) è l'occasione per vincere e confermarsi in vetta al girone.

Le ultime squadre due del campionato di Serie A saranno impegnate in Europe Cup. Parliamo dell'Openjobmetis Varese, a un passo dal secondo round e impegnata in Germania per vendicare la sconfitta della 2ª giornata contro il Göttingen (ore 19:30), e l'Happy Casa Brindisi, che ospiterà il Kalev/Cramo (palla a due alle 20:30) nella speranza di centrare la prima vittoria continentale dopo l'ennesima sconfitta subita in casa del Casademont Zaragoza di Cinciarini.

© IPA

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE

Neanche il tempo di riprendersi del derby italiano contro Bologna che l'Olimpia Milano scenderà nuovamente in campo. La squadra di patron Giorgio Armani tornerà al Mediolanum Forum per affrontare l'Anadolu Efes. I turchi sono reduci dal successo per 86-82 all'overtime sullo Zalgiris Kaunas e con un record di 3-4 rincorrono l'ottavo posto per una questione di differenza canestri, ma affronteranno prima il Monaco (martedì sera alle ore 19:00).

VENERDÌ 17 NOVEMBRE

Tre giorni dopo la sfida con Milano, la Virtus Bologna volerà ad Atene per la sfida contro il Panathinaikos. I greci hanno ottenuto una vittoria schiacciante per 85-99 sul campo dell'Alba Berlino salendo all'ottavo posto con il record 3-4, ma prima di ospitare la squadra di Banchi avranno la sfida interna contro lo Zalgiris Kaunas (mercoledì sera alle ore 20:15).

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Olimpia Milano (martedì 14 novembre, ore 20:30)

EA7 Emporio Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul (giovedì 16 novembre, ore 20:30)

Panathinaikos Atene-Virtus Segafredo Bologna (venerdì 17 novembre, ore 20:15)

EUROCUP

Wolves Vilnius-Umana Reyer Venezia (mercoledì 15 novembre, ore 18:00)

Dolomiti Energia Trentino-U-BT Cluj-Napoca (mercoledì 15 novembre, ore 20:00)

CHAMPIONS LEAGUE

Bertram Derthona Tortona-Igokea m:tel (mercoledì 15 novembre, ore 20:30)