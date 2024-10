Eurolega: disastro Virtus a Monaco, arriva il quarto ko consecutivo

Quarta gara in Eurolega e quarto ko per la Virtus Bologna, che esce sconfitta anche dal Principato di Monaco. James e compagni vincono 101-85, mandano sei giocatori in doppia cifra e agganciano Zalgiris e Fenerbahce (3-1). Il match non inizia nel migliore dei modi per i bolognesi, che vanno subito sotto: Strazel ribalta il risultato con due triple e porta i monegaschi sul +5 (9-4). Zizic e Clyburn pareggiano i conti e Pajola sorpassa da tre, ma la partita è equilibratissima: Clyburn e Morgan firmano il controsorpasso decisivo che vale il 24-20 dopo il primo quarto. Il secondo periodo inizia con un sontuoso Momo Diouf, che porta la Virtus sul 30-22 subendo anche un antisportivo da Papagiannis.