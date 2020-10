Eurolega: Covid-19, rinviata anche Olimpia Milano-Alba Berlino

BASKET

Altro appuntamento rinviato per l'Olimpia Milano in Eurolega. La gara contro l'Alba Berlino, originariamente programmata per venerdì 30 ottobre, "è stata sospesa e rinviata a data da definirsi - si legge sul sito ufficiale di Milano - in seguito all’imposizione da parte delle autorità sanitarie tedesche del regime di quarantena alla squadra tedesca e di conseguenza alla sua impossibilità di iscrivere a referto almeno otto giocatori in grado di giocare".

L’Olimpia dovrà recuperare anche la gara di San Pietroburgo contro lo Zenit, valida per il quinto round, che era in programma ieri. La squadra russa ha chiesto il rinvio della gara per via dei troppi positivi e dunque per l'impossibilità di poter iscrivere almeno otto giocatori a referto. La squadra di Ettore Messina in Eurolega ha collezionato tre successi, con un solo passo falso contro l'Olympiacos.