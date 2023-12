Eurolega: Bologna è incontenibile, battuto anche l’Olympiacos in rimonta  

BASKET

La Virtus supera 69-67 la squadra del Pireo dopo essere andata sotto di 13 punti nel primo tempo

© twitter Vince ancora la Virtus Bologna nella quindicesima giornata di Eurolega di basket: la squadra di coach Banchi supera l’Olympiacos in rimonta con il punteggio di 69-67. Primo tempo a basse percentuali per le V-nere, che faticano contro i lunghi del Pireo Fall e Milutinovic. Nei due periodi finali Belinelli e Cordinier suonano la carica per gli emiliani, protagonisti nel ricucire il divario di 13 punti e nel portare la Segafredo alla vittoria.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OLYMPIACOS PIRAEUS 69-67

Strepitosa vittoria in rimonta per Bologna, 69-67 contro l’Olympiacos. La Segafredo fa tanta fatica in avvio, con Fall e Walkup a dominare per i greci. La squadra di Banchi riesce in qualche modo a rimanere aggrappata a quella ospite, con il primo periodo che si chiude sul 19-17 in favore della formazione del Pireo. Nei dieci minuti successivi altra accelerata degli ospiti, sempre attraverso il lavoro dei lunghi (Milutinov trova vita facile con Dunston). Il primo tempo termina con l’Olympiacos avanti 41-28. Al rientro in campo dopo l’intervallo gli emiliani alzano il ritmo e soprattutto le percentuali al tiro, con Belinelli e Cacok che suonano la carica per la rimonta. La gara si accende nell’ultimo periodo: la tripla di Dobric vale il -2 per i padroni di casa, con gli uomini di Bartzokas che faticano a segnare. L’intensità di Hackett e Cordinier riporta la Virtus avanti nel finale, con la squadra del Pireo che ha la chance per vincerla, ma fallisce la tripla decisiva. Undicesima vittoria in questa Eurolega per Bologna, al netto di sole quattro sconfitte.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Olympiacos Piraeus 69-67

Parziali: 17-19, 28-41, 47-56.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 13 (2/5, 2/3, 3/3 tl), Belinelli 12 (2/8, 2/4, 2/3 tl), Shengelia 6 (1/5, 0/2, 4/4 tl), Hackett 8 (2/5, 1/1, 1/2 tl), Dunston 3 (1/3, 1/2 tl); Lundberg 5 (2/5, 0/3, 1/1 tl), Pajola 3 (0/1, 1/2), Dobric 10 (2/3, 2/4), Cacok 7 (3/4, 1/1 tl), Polonara 2 (1/2, 0/1), Abass (0/1, 0/1). N.e.: Smith. All.: Banchi.

Olympiacos Piraeus: Walkup 3 (1/4, 0/2, 1/2 tl), Canaan 6 (0/3, 2/6), Fall 12 (5/5, 2/2 tl), Papanikolaou 5 (1/1, 1/4), Peters; William-Goss 2 (1/2, 0/4), Larentzakis, Bradzeikis 5 (1/3, 1/3), Petrusev 4 (2/3), Milutinov 10 (2/3, 6/6 tl), McKissic. N.e.: Sikma. All.: Bartzokas.