Eurolega: ai playoff sarà Olimpia-Efes

Sarà l'Efes campione d'Europa in carica l'avversaria dell'Ax Milano nei playoff di Eurolega. Lo ha stabilito la vittoria 85-76 del Maccabi Tel Aviv sul Fenerbahce nell'ultimo recupero della stagione regolare. "Quando si arriva tra le prime otto - commenta lo storico assistente Mario Fioretti, intervenuto in conferenza dopo la vittoria in campionato contro Cremona - si affrontano squadre talmente competitive che pensare che una sia meglio dell'altra è molto difficile. Loro sono i campioni d'Europa, con grandi giocatori sul perimetro. Sarà una serie molto dura, ma sappiamo di avere giocatori e stiamo recuperando le energie per fare una serie competitiva e dare il meglio di noi". Milano intanto ha recuperato Rodriguez, Shields, Daniels - guariti dal Covid - ma annuncia un nuovo positivo: secondo quanto apprende l'ANSA si tratta del vice allenatore Gianmarco Pozzecco.