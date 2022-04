Basket, Serie A: la Virtus domina l’Olimpia, bene Venezia

basket

Bologna sconfigge Milano 83-65 e consolida la prima posizione. Trieste batte Reggiana al secondo overtime, Pesaro ha la meglio su Sassari

La Virtus Bologna mette una mano sulla regular season di Serie A di basket. Nella 26ª giornata, gli emiliani sconfiggono l’Olimpia Milano 83-65 nello scontro diretto e vanno a +4. Nelle altre sfide, successi importanti in zona playoff per l’Umana Reyer Venezia sulla Fortitudo Bologna (77-72), per Tortona a Cremona (74-73) e Pesaro contro la Dinamo Sassari (75-73). Trieste vola ai supplementari con la Reggiana, Varese perde con il Treviso. Basket, Serie A: le immagini di Virtus Bologna-Olimpia Milano





























1 di 16 ipp SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp

ipp 1 di 16 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

VIRTUS BOLOGNA – OLIMPIA MILANO 83-65

La Virtus Bologna stravince lo scontro diretto contro una Milano rimaneggiata e consolida il primo posto in campionato. Gli emiliani si impongono 83-65 e trovano l’undicesimo successo consecutivo in Serie A. L’Olimpia parte meglio fino al 12-6 ma subisce un parziale di 14-0 e sprofonda lentamente ma inesorabilmente: gli uomini di Scariolo arrivano all’intervallo lungo a +12 e proseguono senza difficoltà, sfruttando la panchina più profonda e la maggior fisicità a rimbalzo. L’83-65 finale fotografa la netta differenza tra le due squadre in serata. La Virtus Bologna gira a meraviglia con i 18 punti a testa per Jaiteh (in doppia doppia con 15 rimbalzi), Cordinier e Weems e gli assist di Teodosic (7): con questo successo, va a +4 proprio sull’Olimpia, che non va oltre i 15 punti di Bentil e i 12 di Baldasso.

UMANA REYER VENEZIA – FORTITUDO BOLOGNA 77-72

L’Umana Reyer prosegue la sua corsa verso i playoff, inanellando la quinta vittoria di fila in campionato, vincendo 77-72 contro la Fortitudo Bologna. Partita ricca di sorpassi e in pieno equilibrio nella prima parte, finché i veneti allungano con un parziale di 15-0 per portarsi sul 34-25. I padroni di casa vanno anche a +16 prima della reazione d’orgoglio emiliana, che accorcia fino al 60-53. Due triple di Cerella scavano un solco ormai incolmabile, nonostante Frazier (15 punti) e Benzing (13) provino a riportare sotto gli ospiti. L’Umana Reyer non molla e chiude 77-72 con il libero di De Nicolao (13 punti con 5 assist e 3 rimbalzi). Ottime prove anche per Theodore (18 punti) e Watt (16 con 8 rimbalzi), che contribuiscono per portare Venezia a quota 26, insieme al Tortona.

VICTORIA LIBERTAS PESARO – DINAMO SASSARI 75-73

Pesaro firma una bella rimonta e ribalta la Dinamo Sassari 75-73. I sardi guidano buona parte dell’incontro e sembrano in grado di portare a casa la vittoria sul 67-57 a circa 6’ dalla fine, ma le triple di Delfino e Moretti riaprono ogni discorso. Qualche errore di troppo di Logan permette alla Victoria Libertas di rientrare e poi di superare a 11” con la tripla di Tambone dall’angolo. Dall’altra parte pesano gli errori di Kruslin, 1/3 in lunetta e tiro da lontano sbagliato. I 19 di Moretti e i 18 di Delfino mandano Pesaro a 22 punti, in ottava posizione, mentre Sassari, nonostante i 25 di Bilan, resta a quota 24.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – ALLIANZ TRIESTE 103-109 d.t.s.

Un Banks strepitoso trascina l’Allianz Trieste alla vittoria sul campo di Unahotels Reggio Emilia, in un 109-103 arrivato soltanto dopo il secondo tempo supplementare. I friulani interrompono la serie di sette sconfitte di fila anche grazie allo statunitense classe ’86, che mette a referto 36 punti e 11 rimbalzi, risultando dominante soprattutto nella fase decisiva. Partita combattuta dall’inizio alla fine: nei regolamentari sull’86-86 la difesa dell’Allianz non concede il tiro a Strautins, nel primo supplementare proprio il lettone firma la tripla del 96 pari a fine primo overtime. Ma il 7-0 immediato di Trieste indirizza l’incontro verso il 109-103 finale, che vanifica la tripla doppia di Cinciarini (23 punti, 12 assist e 11 rimbalzi).

OPENJOBMETIS VARESE – NUTRIBULLET TREVISO 80-89

Buona la prima per Nicola sulla panchina della Nutribullet Treviso. I veneti espugnano Varese 89-80, trascinati dall’ottima prova di Bortolani (23 punti con 4/6 da tre) e dalle giocate di Russell (17 punti), insieme all’atletismo di Sims a rimbalzo (doppia doppia con 15 punti e 12 rimbalzi). L’Openjobmetis sembra in grado di rialzarsi dalla sconfitta patita dal Pesaro settimana scorsa, ma sul più bello perde efficacia in fase offensiva e crolla dal +6 a metà terzo quarto al ko 89-80, che porta alla Nutribullet due punti preziosissimi nella lotta a salvezza: ora la Fortitudo Bologna penultima è quattro lunghezze più dietro.

VANOLI CREMONA – BERTRAM DERTHONA TORTONA 73-74

Successo esterno di un certo peso per il Tortona, che si impone 74-73 sul campo della Vanoli Cremona, sempre più lontana dalla possibilità di salvarsi. I piemontesi hanno la meglio grazie a una prestazione collettiva sull’asse Filloy (16 punti) e Wright (11), agevolati da Cain (9 punti con 12 rimbalzi). Per i lombardi non è sufficiente la prestazione di Spagnolo, che mette a referto 19 punti. Nel finale punto a punto, il Tortona sorpassa 74-73 e sale a 26 punti, quarto (a pari con il Venezia quinto).