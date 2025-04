L'Hapoel Tel Aviv batte il Gran Canaria 74-65 nella Gara 1 della finale di EuroCup. Motley mette 18 punti con 4 rimbalzi e 3 assist, mentre il Gran Canaria paga il 4/21 da tre. La serie ora si sposta alla Gran Canaria Arena per Gara 2, in programma per questo venerdì alle 21.00.