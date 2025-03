EuroBasket, domani il sorteggio a Riga

Come riportato dalla FIP, domani alle 14 a Riga avrà luogo il sorteggio dei Gironi di EuroBasket 2025 - fase finale dal 27 agosto al 14 settembre 2025 a Riga in Lettonia (un girone e le fasi finali), a Katowice in Polonia (un girone), a Tampere in Finlandia (un girone) e a Limassol a Cipro (un girone).

Il sorteggio servirà a determinare quattro Gironi da sei squadre ciascuno da cui usciranno le 16 formazioni, le prime quattro classificate di ogni raggruppamento, che daranno vita alla fase ad eliminazione diretta. L’Italia non potrà essere sorteggiata in Polonia, nè in Gironi con Cechia e Montenegro. Questi i seed, da ognuno dei quali verrà estratta una delle partecipanti ai singoli gironi: