Eurobasket, Pozzecco: "Girone impegnativo e affascinante"

Gianmarco Pozzecco ha così commentato la composizione del girone dell'Italia ai prossimi Europei: “Come sempre è prematuro fare pronostici molti mesi prima dell’inizio di competizioni per Nazionali. Tanto dipenderà dai roster che le squadre porteranno all’Europeo e questo vale anche per noi. Ciò che è certo fin da ora è che affronteremo la manifestazione con grande responsabilità e sentendo la sana pressione di rappresentare l’Italia. Il girone è impegnativo e affascinante e non solo per la presenza di Spagna e Grecia”.