EUROBASKET 2025 QUALIFIERS, I CONVOCATI DEL CT POZZECCO

Due gare contro l’Islanda per chiudere definitivamente il discorso qualificazione a EuroBasket 2025. Il Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha selezionato 23 giocatori in vista della seconda “finestra” in programma dal 18 al 25 novembre. I convocati : Marco Spissu, Davide Moretti, Diego Flaccadori, Amedeo Tessitori, Saliou Niang, Grant Basile, Giordano Bortolani, Davide Casarin, Michele Vitali, Riccardo Rossato, Federico Poser, Luca Severini, Davide Alviti, Nicola Akele, John Petrucelli. A disposizione : Dame Sarr, Stefano Tonut, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Guglielmo Caruso, Achille Polonara, Mouhamet Diouf, Alessandro Pajola.