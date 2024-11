UK-GRECIA, ELLIS-YEBOAH-WHEATLE-AKIN FANNO L'IMPRESA

41 dei 73 punti con cui la Gran Bretagna ha firmato l'upset della giornata di qualificazione a Eurobasket 2025 parlano "italiano": la Grecia di coach Spanoulis ha perso di misura (73-72) anche a causa dei 15 punti, 6 rimbalzi e 8 assist in 30' di Quinn Ellis (Trento), i 15 punti in altrettanto minutaggio di Akwasi Yeboah (Trapani), gli 11 in 34' di Carl Wheatle (Venezia) e i 6 in 11' di Dan Akin (Scafati). Gran Bretagna e Grecia, insieme alla Cechia, sono ora a quota 2 vittorie e 1 sconfitta.