Trento, Ellis: "Non ci accontentiamo di quanto ottenuto finora"

Intervistato su Il T Quotidiano, il play britannico dell'Aquila ha parlato del momento vissuto dai bianconeri, con la qualificazione matematica ai playoff ottenuta vincendo a Trieste: "Sono molto soddisfatto della prestazione offerta dal gruppo. Sapevamo sarebbe stato un match molto tirato al cospetto di una realtà che può contare su numerosi elementi di grande talento, quindi abbiamo cercato di alzare ulteriormente il livello e devo dire che i primi due quarti sono stati davvero importanti. Al rientro dagli spogliatoi Trieste ha approcciato molto meglio l'incontro tornando prepotentemente in partita, in quel momento siamo stati bravi a non disunirci ritrovando le energie necessarie per rimettere la testa avanti. Quando la sfida sembrava terminata, Denzel Valentine ha fatto vedere di che pasta è fatto, ma anche in quel caso la nostra reazione è arrivata puntuale. Ci è servito un po' tutto: tattica, qualità, forza fisica e mentale. Sassari? È vero che ora non hanno particolari obiettivi da inseguire ma sono certo che verranno da noi per fare la loro partita con la mente sgombra e con la voglia di metterci in difficoltà. Noi vogliamo chiudere al meglio la stagione e non ci accontentiamo certo di quanto ottenuto sinora".