Paul Eboua, esercitata la clausola d'uscita con Cremona

Riportando integralmente il comunicato della società lombarda, "Vanoli Basket Cremona comunica di aver accolto la decisione di Paul Eboua di uscire dal contratto in essere per la stagione 2024/2025. Paul Eboua ha indossato la maglia della Vanoli per tre stagioni, contribuendo alla storica annata 2023/2024 - culminata con la conquista di Supercoppa, Coppa Italia e promozione in Serie A - e alla salvezza della scorsa stagione. La Vanoli Family saluta Paul Eboua augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera sportiva". A momenti dovrebbe arrivare anche l'annuncio della nuova destinazione, in prestito sino al giugno 2026: Trapani.