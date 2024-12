Trapani, doppio colpo: Eboua e Gabe Brown ai dettagli

Come riportato da La Prealpina e Superbasket, Trapani starebbe pensando di modificare l'assetto del roster con un paio di profili attualmente in Serie A. Gabe Brown, in uscita da Varese, e Paul Eboua, a Cremona ma in prestito da Milano, dovrebbe aggiungersi a breve al roster di Jasmin Repesa. Per il secondo, la formula sarebbe la seguente: buyout pagato a Cremona per liberarlo dal contratto e accordo con Milano per un prestito fino al 30 giugno 2026, la stessa durata che lo legava in precedenza alla Vanoli. Non sono ancora definite le eventuali uscite dalla rosa trapanese: il principale indiziato è Tibor Pleiss, ma non ci sono indizi concreti in merito.