Doncic, esordio vincente con i Lakers e pubblico in delirio

Tra le altre partite, Cleveland ha battuto 128-107 i Minnesota Timberwolves e ha mantenuto il suo dominio nella Eastern Conference, con un vantaggio di cinque vittorie su Boston, che ha battuto in rimonta Miami per 103-85. A Milwaukee, Stephen Curry ha segnato 38 punti, il suo massimo stagionale, per il successo dei Golden State Warriors sui Bucks per 125-111. Il giocatore di San Francisco, autore in particolare di sei triple, è stato ben supportato dalla nuova recluta californiana Jimmy Butler (20 punti).