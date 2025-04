Doncic va forte ma i Lakers cadono in gara 1 con Minnesota: la prima notte di play-off regala sorprese

Falsa partenza per i Los Angeles Lakers nei playoff Nba 2024-2025. In gara-1 sono stati sconfitti in casa dai Minnesota Timberwolves con il punteggio di 117-95 nonostante la buona prestazione di Luka Doncic, autore di 37 punti (Lebron James 19 punti). Per Minnesota in evidenza Anthony Edwards (22 punti), Jaden McDaniels (25) e Naz Reid (23).