DiVincenzo per Italbasket? "Deve venire in Italia, se ci sarà tempo"

L'edizione odierna di Tuttosport contiene una lunga intervista a Salvatore Trainotti, Direttore Generale del settore squadre Nazionali FIP. Tra gli argomenti trattati, quello di più stretta attualità è la situazione di Donte DiVincenzo (guardia Minnesota Timberwolves): "Per quanto riguarda la legge, tutto è in mano agli avvocati. Vedremo termini e tempi. Cambierà l'approccio, ma sarà anche tutto più chiaro. E noi avevamo regole più stringenti, già, degli altri Paesi. Con DiVincenzo stiamo lavorando, la nostra delegazione è appena tornata da un incontro in USA. Per completare l'iter DiVincenzo deve venire in Italia, quando avrà finito la stagione, se ci sarà tempo".