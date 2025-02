Italia, tentativo per naturalizzare DiVincenzo per EuroBasket

Stando a quanto riportato da Tuttosport, Donte DiVincenzo (guardia Minnesota Timberwolves) sarebbe ancora interessato a ricevere il passaporto italiano per essere convocabile dal CT Pozzecco. Dopo i primi contatti per il Mondiale 2023, conclusi con un nulla di fatto per via di qualche ritardo burocratico, l'accelerazione dell'iter potrebbe rendere l'ex Warriors e Knicks il "passaportato" degli Azzurri a EuroBasket 2025: il 28enne del Delaware prenderebbe il posto di Petrucelli o Grant Basile.