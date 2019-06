Disastro Olimpia, il presidente Proli lascia

03/06/2019

Rivoluzione in casa Olimpia Milano dopo la delusione playoff scudetto. Il giorno dopo l'eliminazione in semifinale per mano di Sassari si apre con l'addio del presidente Livio Proli con sei mesi d'anticipo rispetto la scadenza del contratto datata 31 dicembre. Il 54enne ha salutato l'Armani con un messaggio sul sito: "Siamo arrivati a fine stagione un po' consumati. Avremmo potuto vincere di più in questi anni. È finito un ciclo, ma il progetto è sano". Ora per la panchina il sogno è coach Ettore Messina ora vice in Nba agli Spurs. Strapparlo a San Antonio non sarà certo facile e toccherà a Giorgio Armani la scelta. Proli, intanto, nella sua lettera d'addio ha confermato Pianigiani : "Vado via io, non lui. Ha il contratto e ha parlato con la proprietà già la scorsa settimana"

LE PAROLE DI PROLI

"Siamo arrivati a fine stagione un po’ consumati dall’EuroLeague, abbiamo pagato gli infortuni e, devo dire, che non abbiamo fatto tesoro dell’anno scorso. Forse dovevamo programmare un approccio diverso: abbiamo cercato di essere sempre performanti nelle due competizioni ed alla fine siamo arrivati un po’ spremuti. Ha vinto la squadra in questo momento migliore. Non credo sia stato un errore non aggiungere nessuno prima dei playoff, anche così avevamo due stranieri sempre fuori. E’ una lezione per la stagione prossima. I pochi ritocchi che faremo saranno orientati a ribilanciare una cultura di squadra, dove talento ne abbiamo anche troppo, bisogna portar dentro più durezza, personalità e ruvidezza. Per me è finito un ciclo, nello sport è così. Ho imparato prima a perdere e poi a vincere. Avrei voluto lasciare diversamente, ma è andata così. Avremmo potuto vincere di più, ma non mi riferisco solo a questa stagione, parlo in generale. Ma il progetto è sano, il club in salute. Migliorerà il presidente, perché sarà un uomo di sport che si dedicherà tutti i giorni alla squadra e questo appunto è già un progresso rispetto a quello che potevo fare io. Ho conosciuto persone meravigliose, è stata una grande esperienza. Non potevo dire prima che sarei uscito, perché fino all’ultimo abbiamo lavorato insieme per vincere. Vado via io, non Pianigiani. Ha il contratto e ha parlato con la proprietà già la scorsa settimana".