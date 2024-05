Dinamo Sassari, ecco Justin Bibbins: sarà il nuovo regista

IL COLPO

L’ex playmaker del Nanterre, vincitore della Coppa di Francia 2022, è il nuovo regista della squadra di Markovic

© Ufficio Stampa La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ufficializza con grande soddisfazione l’ingaggio di Justin Bibbins, playmaker californiano di 173 cm, classe 1996, nella passata stagione in Francia con la maglia di Nanterre.

Bibbins è il primo “handler” della Dinamo, uno dei due esterni che andranno a completare il quintetto. Leader già dai tempi di college, giocatore di personalità, che ha talento offensivo, ma anche capacità di creare vantaggio dal palleggio con la sua velocità e il suo ball-handling. È stato più volte avversario in Francia di coach Markovic, che ha individuato nel ragazzo di Torrance California il primo obiettivo: “Ragazzo che conosco e seguo da tempo, ha personalità, è uno tosto, nonostante la taglia ha grande energia anche a livello difensivo, è un giocatore che abbiamo pensato possa essere ideale per il tipo di squadra che vogliamo costruire”. Nell’ultima stagione a Nanterre ha chiuso con 15.3 punti, 5.2 assist e il 45% dal campo.

Bibbins ha avuto il suo percorso di crescita in California prima all’high-school poi al college di Long Beach prima di laurearsi nell’ultimo anno con Utah. La sua carriera da professionista è iniziata in Polonia, prima di fare gavetta in Serbia e Ungheria. Dopo aver giocato un anno da assoluto protagonista a Varsavia nel 2018, ha fatto il salto in Francia, venendo già prelevato e firmato a dicembre dal Pau Orthez, con cui ha vinto la Coppa nazionale nel 2022 in finale contro Strasburgo. Nell’ultimo biennio la consacrazione a Nanterre dove ha giocato due grandi stagioni, perdendo quest’anno la finalissima di Coppa contro Paris 85-89 e arrivando ai playoff contro Bourg.

Federico Pasquini commenta l’innesto di Bibbins: “Giocatore su cui abbiamo puntato immediatamente, non è stato facile, ha disputato un’eccellente stagione con Nanterre, giocando molto bene anche ai playoff. Si va incastrare nell’idea di squadra pensata con coach Markovic, con cui abbiamo condiviso sin da subito l’obiettivo playmaker. Ha personalità, talento, l’esperienza e le motivazioni giuste darci un importante contributo”.