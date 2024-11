In occasione della vittoria in casa dell'ALBA Berlino, la guardia del Maccabi Tel Aviv John DiBartolomeo ha segnato un nuovo record di Eurolega. Superando i 69 di Kevin Punter, il 33enne nato a Westport ha realizzato il 70° tiro libero consecutivo, mantenendo inalterata una striscia partita il 2 dicembre 2022: l'ultimo errore risale alla sconfitta in casa del Bayern Monaco (98-89).