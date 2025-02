Dopo appena 35' effettivi trascorsi sul parquet con la canotta dei Blancos, il play/guardia americano sarebbe intenzionato a tornare a esplorare il mercato NBA. Stando a quanto riportato da Chris Haynes, Dennis Smith Jr. lascerà ufficialmente il Madrid nelle prossime ore (non è stata ancora data l'ufficialità): il termine per eventuali aggiunte ai roster di Eurolega, provenienti da squadre al di fuori della massima competizione continentale, è fissato per il 26 febbraio.