Pistoia, Della Rosa: "Nella ripresa i ragazzi hanno dato tutto"

Nonostante il 90-83 incassato a Brescia, Tommaso Della Rosa (coach ad interim dell'Estra Pistoia, in attesa che Gasper Okorn prenda pieno possesso della panchina toscana) ha analizzato a caldo la sconfitta contro la Germani: "Nei primi 2/3 minuti abbiamo fatto dei buoni stop difensivi e abbiamo corso in contropiede. Poi da metà del primo periodo fino alla fine del secondo siamo stati soft, soprattutto sugli 1 contro 1. Sulle collaborazioni difensive il lavoro è stato buono, ma negli ultimi secondi del possesso siamo stati deficitari nel mettere il corpo su chi aveva la palla in mano. L’aspetto positivo è la ripresa, specialmente i primi 5 minuti dell’ultima frazione, dove abbiamo subito appena 1 punto. Una menzione particolare va fatta per la difesa di Saccaggi su Della Valle, ma da metà partita in avanti l’approccio difensivo di tutti è stato importante. Abbiamo pagato il gioco da tre punti di Ivanovic nel finale, ma ci sono state anche scelte offensive poco chiare nei minuti conclusivi. Nonostante avessimo dei quintetti un po’ strani, nella ripresa i ragazzi hanno dato tutto e da questo aspetto bisogna ripartire in vista del match contro Milano. La qualità di Brescia non la scopriamo oggi: la Leonessa ha fatto una gara solida e ci ha punito nei momenti giusti. Commenti di coach Okorn? A fine partita ha detto che bisogna ripartire da quanto mostrato nella ripresa. Da inizio campionato stiamo vivendo più capitoli diversi, ma la squadra è viva e sta cercando le sinergie giuste. Il nuovo coach ha portato tanta energia, specialmente a livello difensivo. Ricominciamo a lavorare in palestra sui nostri difetti. Kemp Jr? Sicuramente ho nella mente rimbalzi in difesa catturati in testa agli avversari di pura voglia e atletismo, che è un po’ quello che ci è mancato ultimamente. Offensivamente deve ancora trovare la sua posizione, ma in attacco sistemeremo la situazione con il nuovo allenatore. Saccaggi ha fatto una partita clamorosa, è stato bravissimo su Della Valle e ha dato ritmo in attacco, cercando di coinvolgere i compagni e di questo sono molto contento".