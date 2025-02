Tortona, De Raffaele: "Poca continuità in difesa e in attacco"

Al termine della sconfitta maturata a Trieste (86-72), Walter De Raffaele ha parlato in conferenza stampa della prestazione della sua Bertram Yachts Tortona: "C’è stata nell’arco della partita una differenza di energia sostanziale, siamo riusciti a rispondere a Trieste solo a sprazzi, con poca continuità sia in difesa che in attacco, dove le percentuali di tiro non ci hanno certo assistito. Grandi meriti a Trieste: noi abbiamo fatto uno sforzo fino al 61-55 di inizio 4Q, poi abbiamo subito due canestri da 3 consecutivi e abbiamo risposto senza la pazienza necessaria. E con tutte le nostre palle perse, il gioco di Trieste è andato a nozze. Dobbiamo provare a recuperare energie ma non sarà facile: tra poche ore ci aspetta la terza trasferta consecutiva in una settimana. Dobbiamo comunque tenere alta la testa. Strautins? So soltanto che ha avuto un problema al ginocchio, quando rientreremo a Tortona faremo gli esami, non so dire quanto sia grave. Stava giocando una buona partita dopo un periodo in cui stava facendo fatica a trovare ritmo