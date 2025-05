Walter De Raffaele saluta Tortona: "Grazie. È la prima parola che mi viene dal cuore. Al di là dell’amarezza per non aver potuto portare a termine il percorso iniziato insieme, sento forte il bisogno di dire semplicemente: grazie. Grazie a Tortona, alla sua gente, che ha accolto me e la mia famiglia facendoci sentire a casa, nella vita quotidiana come in quella lavorativa. Grazie ai miei collaboratori, a tutte le persone negli uffici della Cittadella, al club e ai tifosi: il vostro affetto e il vostro sostegno, fin dal mio arrivo, sono stati autentici, soprattutto in questa stagione così complessa. Negli occhi porto la gioia di tutti per lo storico traguardo delle Final 8 di Basketball Champions League: un ricordo che custodirò con orgoglio. Un pensiero speciale ai ragazzi del Baskin, meravigliosi, in particolare ad Andrea e Filippo. Grazie di cuore a Claudio Farias, persona straordinaria, e alla sua splendida famiglia. Sicuramente sto dimenticando qualcuno, ma vi includo tutti in un abbraccio. Non vi dimenticheremo. Forza Leoni!".