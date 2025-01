Tortona, De Raffaele: "Napoli c'entra poco con la salvezza"

Al termine del 92-83 con cui Tortona è uscita sconfitta dalla Fruit Village Arena di Napoli, coach Walter De Raffaele si è presentato in sala stampa: "Napoli ha meritato, tranne per pochissimi minuti nel primo tempo è stata sempre avanti nel punteggio, soprattutto grazie alla fisicità che ha messo nel giocare una difesa più dura che non gli appartiene troppo ma che per il senso di urgenza, giustamente, è riuscita a mettere in campo, cosa che non abbiamo fatto noi, in maniera anche presuntuosa. Dopo l’ottima partita con Trento pensavamo di arrivare a Napoli a fare una partita solo d’attacco, ma per la qualità che ha ora Napoli è un grande errore. Giocare senza lunghi è molto dura: mancavano Gorham e Biligha, Zerini si è rotto il naso. Non posso dire nulla sull’attitudine comunque mostrata, posso recriminare sulla lettura del gioco di tanti dei miei, è un passo di maturità che dobbiamo compiere se vogliamo performare ad alto livello. Napoli come roster con la lotta salvezza c’entra poco, presenta un quintetto con tanti giocatori che hanno giocato in Eurolega. Noi dobbiamo tornare subito in palestra, martedì abbiamo una partita importantissima in BCL. Dovremo tornare a fare le cose che, in termini di fisicità e di collaborazione e condivisione della palla, oggi non abbiamo avuto: siamo stati legati spesso al tiro dopo un solo passaggio, è un qualcosa che non appartiene alla mia filosofia di gioco".