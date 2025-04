Napoli, De Nicolao: "Giocarci la salvezza appariva impossibile"

Le pagine del Corriere dello Sport ospitano le parole di Giovanni De Nicolao (capitano Napolibasket), a pochi giorni dalla sfida con la capolista Trapani: "Dopo la serie di sconfitte inanellate all'inizio, arrivare a questo punto a giocarci la salvezza nelle ultime giornate appariva impossibile. Siamo stati bravi a non farci prendere dallo scoramento. Anche società e pubblico va detto ci hanno sostenuto. Oggi siamo carichi anche se amareggiati per le occasioni perse con Trieste, Varese e Reggio Emilia. La svolta? Il derby con Scafati, quando siamo riusciti a vincere la prima partita. Abbiamo capito che potevamo giocarcela. Devo dire che ulteriori sollecitazioni sono state fomite dal nostro pubblico e dalla società. Il pubblico ha sempre creduto nella forza della squadra, la società è intervenuta in maniera drastica riportando a Napoli giocatori importanti che hanno permesso la risalita. Per il resto nessuna tabella. Tour de force? Dobbiamo continuare a crederci, essere concentrati, fare squadra e avere il forte sostegno del PalaBarbuto. Può costituire l'arma decisiva perché si realizzi ciò che appariva impossibile!".