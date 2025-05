Pistoia, pres. David: "Siamo caduti, ma ci rialzeremo"

Con l'aritmetica certezza della retrocessione in A2 dopo la sconfitta interna con Cremona, PistoiaSport ha riportato le dichiarazioni del presidente dell'Estra Pistoia Joe David direttamente dal PalaCarrara: "Voglio ringraziare i giocatori e gli allenatori per ciò che hanno fatto. Eravamo in una situazione davvero difficile. Siamo orgogliosi di ciò che hanno fatto, glielo abbiamo detto: altri se ne sarebbero andati. Loro sono rimasti fino alla fine: giocare questa partita, con questa posta in palio a due giornate dalla fine, ha significato molto. Progetti futuri? Certo che ci sono. Dobbiamo solo sederci intorno a un tavolo e discuterne. Siamo caduti ma ci rialzeremo. I nostri tifosi sono di Serie A e loro ci saranno e ci sosterranno sempre. Dobbiamo mostrare la personalità che ha questa città e onorarla. Ruoli? Presto per parlarne, questa stagione non è ancora finita. Quando sarà il momento, inizieremo a programmare la prossima stagione. Rowan? All’inizio aveva preso le redini del club e per un po’ di tempo ha avuto potere decisionale su tutto. A un certo punto abbiamo visto che era uscito dagli schemi".