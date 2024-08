Olimpia Milano, ecco il centro a sorpresa: David McCormack

L'INNESTO

Il 25enne lungo americano che farà da backup a Josh Nebo arriva dal Galatasaray: "Voglio imparare tanto da coach Messina"

© Ufficio Stampa La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con David McCormack, centro di 2.08, nato il 2 luglio 1999 a New York, proveniente dal Galatasaray Istanbul.

DAVID McCORMACK – “Sono entusiasta di unirmi a un club tradizionalmente vincente con la possibilità di imparare tanto da compagni molto più esperti di me e da un allenatore con una grande reputazione. Cercherò di fare tutto quello che servirà per aiutare la squadra a continuare a vincere”.

LA CARRIERA – Nato a New York ma cresciuto a Norfolk in Virginia, McCormack ha frequentato la Norfolk Academy e poi la Oak Hill Academy sempre in Virginia. Nel suo ultimo anno, Oak Hill chiuse 30-4 vincendo il titolo dello stato. Nel 2018 è arrivato all’università del Kansas dove ha giocato 132 partite in quattro anni con 96 presenze in quintetto. Nel suo terzo anno ha segnato 13.4 punti per gara, oltre a catturare 6.1 rimbalzi, venendo incluso nel secondo quintetto All-Big 12 e vincendo inoltre il premio di giocatore più progredito dell’intera conference. Nel quarto anno ha segnato 10.6 punti con 7.0 rimbalzi catturati di media, vincendo il titolo NCAA con Kansas. Ha segnato 25 punti e conquistato nove rimbalzi nella semifinale contro Villanova; ha segnato 15 punti e catturato 10 rimbalzi nella finale vinta contro North Carolina. Nella stessa stagione ha capeggiato la Big 12 conference nei rimbalzi d’attacco ed è stato terzo quintetto All-Big 12. Nella stagione 2022/23 ha giocato nel Besiktas (9.1 punti e 7.4 rimbalzi di media, il 56.3% dal campo); nel 2023/24 è stato prima al Darussafaka e poi al Galatasaray (14.2 punti e 7.2 rimbalzi a partita, il 60.1% dal campo nella lega turca; 13.2 punti e 6.8 rimbalzi in BCL).

NOTE – Nelle sei partite del Torneo NCAA 2022 ha segnato 13.1 punti per gara ed è stato incluso nel quintetto ideale della competizione. Prima di dedicarsi solo al basket ha giocato a football al liceo e praticato il lancio del peso e del disco. Ha giocato il McDonald’s All-America Game del 2018, la gara riservata ai migliori liceali.