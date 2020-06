Dan Peterson: "Che gioia e che atmosfera giocare a Pesaro"

E' il momento di una sfida tutta particolare che il "nostro" coach Dan Peterson ci regala e riguarda i palazzetti dello sport italiani. Non quelli più belli, non quelli più moderni, ma quelli nei quali si respira una vera e propria atmosfera baskettara. "Il vecchio hangar di Pesaro di viale Partigiani. Era una gioia giocare lì dentro. Quando sono arrivato in Italia era bruttissimo, con tribune che quasi cadevano e illuminazione pessima. Poi negli anni '70 è stato rinnovato completamente e con luci spettacolari che sembrava di stare a Hollywood. E poi, ovviamente, grande tifo. Qui non si poteva mai giocar male perché era anche l'atmosfera che ti portava a essere super".