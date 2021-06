Dallas, Jason Kidd sarà il nuovo coach: fumata bianca a un passo

NBA

Per l’ex All Star sarebbe la terza panchina NBA e un affascinante ritorno dove da giocatore ha vinto il titolo 2011

Jason Kidd torna di nuovo a Dallas, questa volta per sostituire l'allenatore con cui ha vinto un campionato NBA come playmaker dei Mavericks 10 anni fa: Rick Carlisle. Secondo quanto riferisce l'Associated Press, Kidd e i Mavericks avrebbero infatti trovato l'accordo per un contratto da head coach per l'ex All Star. I Mavericks avrebbero anche trovato anche il sostituto del direttore generale Donnie Nelson nel dirigente Nike Nico Harrison, che assumerà i titoli di GM e presidente delle operazioni per il basket, come Nelson. Getty Images

Quella del coach è stata la scelta più facile, avvallata addirittura da Rick Carlisle: “Spero che Dallas assuma Jason Kidd - aveva detto il coach a Espn - Lui e Luka (Doncic, ndr) hanno così tanto in comune come giocatori, e lo dice l’unico al mondo che li ha allenati entrambi. Per Jason sarebbe la situazione ideale, per Luka una grande soluzione. È la mia opinione, ma spero lo facciano”.

Prima esperienza da dirigente di una franchigia invece per Nico Harrison, che per Nike doveva individuare i talenti su cui investire come testimonial perché in campo sarebbero stati fenomeni (come Kobe Bryant per esempio). La sua capacità di trattare con l’aveva messo nei radar di molte franchigie, ma Dallas è riuscita a convincerlo: lavorerà con uno staff che comprenderà anche Michael Finley e Dirk Nowitzki,

Nove giorni dopo il benservito a Nelson, otto dopo le improvvise dimissioni di Carlisle, i Mavs hanno quindi scelto gli uomini che dovranno guidarli nella loro nuova era.