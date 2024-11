CREMONA, CAVINA: "CE LA GIOCHIAMO SEMPRE, MA SERVE FREDDEZZA"

Questa l'analisi di Demis Cavina dopo il ko di Cremona: "Parto con i doverosi complimenti a Scafati, e in particolare a Stewart, che ha fatto una partita veramente di grande qualità. Qualità che, per quanto ci riguarda, ci è mancata in una partita dove siamo comunque rimasti sempre lì con Scafati, tranne nel quarto quarto. L’idea che ci giochiamo tutte le partite è una costante, con grande difficoltà nella realizzazione, anche di canestri semplici. Dobbiamo adesso avere però la freddezza di trovare una soluzione che ci possa permettere di essere un po’ più pericolosi in attacco e di avere anche un po’ più di energia, perché quando si sbagliano tanti canestri poi si perde anche energia difensiva".