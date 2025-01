Cremona, Brotto: "Venezia? La posizione in classifica non rispecchia il valore"

In occasione della conferenza stampa prepartita della 14ª giornata del campionato di Serie A Unipol 2024/2025 contro la Reyer Venezia, in programma domenica 12 gennaio alle ore 16:30 al PalaRadi di Cremona, coach Pierluigi Brotto ha presentato così il match: «Domenica incontriamo Venezia, che sappiamo essere una squadra la cui posizione in classifica non rispecchia assolutamente il valore del loro gioco e dei loro giocatori. Penso che questo sia figlio degli infortuni che hanno avuto e soprattutto nel reparto degli esterni, e quindi adesso che hanno recuperato il playmaker si vede che i risultati stanno arrivando. Vengono da 4 vittorie consecutive, è una squadra profondissima con un frontcourt molto pensante ed esperto - hanno addirittura 5 giocatori: Kabengele, Wiltjer, Simms, Tessitori e Lever - e un backcourt fatto di giocatori di talento come Ennis e Moretti e giocatori di ruolo come Casarin e Fernandez; un reparto ali con Parks e Wheatle ne completa il roster. A livello di gioco possono correre in attacco e hanno una varietà di soluzioni offensive a metà campo abbastanza ampia; la caratteristica migliore di Venezia a mio avviso è la qualità difensiva: seconda come punti subiti - nel senso che ne subisce mendo di tutti con 77 - sono veramente bravi a usare il loro fisico, a chiudere gli spazi e a costringerti a delle scelti difficili e contestate. Loro fanno questo e noi ci siamo preparati».