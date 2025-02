Cremona, Brotto: "Poeta sta facendo un lavoro straordinario, hanno giocatori diabolici"

Il coach della Vanoli ha elogiato le qualità del prossimo avversario, la Germani, fissando i punti chiave della sfida. "Quando penso a Brescia mi vengono in mente tre aggettivi: intelligenza, astuzia e pragmaticità. Questo, in primo luogo, per il manico che hanno perché Peppe Poeta sta facendo un lavoro straordinario, a cui voglio fare i complimenti: la sua squadra gioca appunto in questa maniera intelligente, astuta e concreta. I loro giocatori sono a volte diabolici nell'interpretazione del gioco in attacco e difesa. Mi riferisco principalmente ad Amedeo Della Valle, a Bilan e a Ivanovic. Hanno poi un roster completo, fatto di giocatori esperti. Per questo la partita di domenica si preannuncia come una partita molto complicata, in cui troveremo delle interpretazioni offensive e difensive sempre al limite. Dovremo giocare ogni possesso con la massima attenzione, ma come al solito ci stiamo preparando per arrivare pronti a domenica sera".