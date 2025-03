Cremona, Brotto: "Partita ben interpretata, abbiamo contenuto il loro talento"

Il coach della Vanoli non nasconde la sua gioia per la pesantissima vittoria nello scontro salvezza con Treviso. "Grandissimi complimenti ai miei giocatori perché quando c’è da giocare una partita tosta, sono sempre pronti. Settimana difficile perché abbiamo lavorato nel corso della settimana sugli aspetti da migliorare. L’approccio alla partita è stato figlio di questo lavoro. Partita ben interpretata sul piano difensivo, specie per avere contenuto Olisevicius. Oggi meglio il mantenimento della concentrazione, malgrado ancora qualche margine di miglioramento, vedi la necessità di riorganizzarci nell’ultimo time-out. Burns non fa dei canestroni, ma fa delle giocate di esperienza e intelligenza, motivo per cui sono felice di averlo a disposizione".