Cremona, Brotto: "Non è una partita difficile, di più"

È tempo di big match: in occasione della 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie A Unipol 2024/2025, la Vanoli Basket Cremona affronterà la Trapani Shark di coach Jasmin Repesa tra le mura amiche del PalaRadi. Coach Brotto ha presentato così il match: «Giochiamo con Trapani: nel nostro campionato ci sono partite difficili e forse questa lo è un po’ di più, in quanto secondi in classifica e primi per punti segnati. Sono primi in questa categoria perché, anche se non hanno delle trame di gioco così particolari, hanno tantissimi giocatori di talento capaci di mettere punti a referto e di risolvere situazioni, per cui noi, oltre a prepararci a limitare il loro gioco, dovremo essere molto concentrati a limitare le loro caratteristiche individuali ed essere bravi nell'uno contro uno e nelle collaborazioni difensive. Per quanto riguarda la difesa, credo che Trapani sia cresciuta molto durante l'anno, soprattutto da un punto di vista di impatto fisico: ad esempio, in questo momento sono più concreti di quando ci abbiamo giocato noi e penso che questa sia un'altra caratteristica che dovremo essere bravi a fronteggiare - visto anche la partita che abbiamo avuto a Reggio Emilia - dove abbiamo faticato quando l'aggressività e la fisicità in difesa è aumentata da parte dei nostri avversari. Abbiamo fatto tesoro del percorso che stiamo facendo e per questo domenica vogliamo essere competitivi»